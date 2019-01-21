Gençler yarı yıl tatilini turnuvalarla geçirecek

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Gençlik Merkezi ve belediyenin işbirliği ile gençlere yönelik 3 alanda turnuva hazırlandığı bildirildi.

İlk günden 150'den fazla gencin başvurduğu turnuvalar ile ilgi açıklama yapan Gençlik Merkezi Müdürü İsmail Gökkaya, düzenledikleri turnuvaları kendi bünyelerindeki öğretmen ve personel ile gerçekleştireceklerini ifade etti. Gökkaya, "Simav ilçe merkezi, belde ve köylerdeki 12 -18 yaş arası gençlerimizin zamanlarını değerlendirmeleri amacıyla, dart, masa tenisi ve bilardo turnuvaları düzenledik. Gençlik Merkezi Müdürlüğü olarak, tüm etkinliklerimize destek olan Simav Belediye Başkanlığı'na, emeği geçen öğretmenlerimize ve gönül veren gençlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Bilardo turnuvasına katılan, Simav Özel Eğitim Uygulama Okulu 8. sınıf öğrencisi Sinan Yahşi, bilardo müsabakalarını çok sevdiğini, Semih Saygıner hayranı olduğunu söyledi.