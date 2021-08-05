Gençlerden örnek davranış

Kütahya'nın Pazarlar İlçesinde Sosyal Sorumluluk projesi çerçevesinde gönüllü gençler, mesire alanlarında temizlik çalışması yaptı.

Pazarlar ilçesinde ikamet eden yaklaşık 15 genç, Pazarlar İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta olan Pazarlar Sulama Göleti Mesire alanında temizlik gerçekleştirdi.

Farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen temizlik çalışması çerçevesinde mesire alanında bulunan çöpler ve atıklar tek tek toplanarak torbalandı. Temiz bir hale getirilen mesire alanı hoş bir görüntüye kavuşurken toparlanan çöpler, çöp araçları tarafından alındı.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren gençler, “Farkındalık amaçlı başlattığımız temizlik çalışması sayesinde ilçemiz sulama göleti mesire alanımızı temizledik. Buraya gelen vatandaşlarımızın attığı, rüzgârın getirdiği atıkları tek tek topladık ve torbaladık. Mesire alanımız tertemiz oldu. Umarız bundan sonra buraya gelecek olan vatandaşlarımız burayı temiz bırakır çöplerini sağa sola atmaz. Pazarlar hepimizin, nasıl bulmak istiyorsak o şekilde bırakmamız lazım. Temiz bir Pazarlar için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Ayrıca İlçemizde Sosyal sorumluluk projelerinin artarak devam etmesini istiyoruz” diye konuştu.

Sosyal Sorumluluk Projesi çerçevesinde yapılan çalışmaları yapan gençleri tebrik eden Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, “Gölet çevresi ve kenarına, orman içine bırakılan çöpler, cam şişeler örnek bir davranışla gönüllü gençler tarafından toplandı. Sahip olduğu, yaşadığı ve hayat bulduğu doğaya, çevreye karşı sorumlu ve duyarlı davranış için bu gençlere koca bir alkış ve teşekkür” dedi.