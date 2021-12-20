‘Gençlik Buluşması'nda Hacivat-Karagöz gösterisi

Kütahya'nın Simav ilçesinde,“Gençlik Buluşması” etkinlikleri kapsamında sahnelenen Hacivat – Karagöz gösterisi ilgiyle izlendi.

Belediye Kültür Evi Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Tavşanlı'dan gelen İbrahim Vehbi Atalay tiyatro gösterilerini sunarken, Grup Efdal ise marş ve ezgileriyle gençleri coşturdu.

Gençlerle her zaman birlikte olduklarını söyleyen Mehmet Ersoy, kültürel etkinliklerin birleştirici ve olumlu sonuçları olduğunu belirterek, maddi manevi desteği geçenlere teşekkür etti.