Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Muratdağı Termal Turizm Merkezi Gençlik Kampı'nın modernizasyonu için imzalar atıldı.

Yapım işi için gerekli olan yapı ruhsatı Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ile Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can adına Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin arasında imzalandı.

Başkanlık makamında düzenlenen imza töreninde konuşan Başkan Akçadurak, “Projemiz kapsamında 8 adet lojman yapı ruhsatı, 1 adet yüzme havuzu, 1 adet spor salonu, 1 adet idari bina, 1 adet yemekhane yapım işi yapı ruhsatı için imzalar atıldı.

Ege bölgemizin parlayan yıldızı Muratdağı Termal Turizm Merkezi'nde yapılması planlanan 215 yataklı Gençlik Kampı projesi içerisinde bocce, okçuluk, yürüyüş ve koşu parkurları, çok amaçlı spor sahası, satranç, amfi tiyatro ve dinlenme alanları ile yaz-kış hizmet vererek Ülkemizin her köşesinden gelecek olan gençlerimize doğa ile iç içe spor yapma imkânı sağlayacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.