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Gençlik Merkezi'nden sağlık çalışanlarına siperlik maske desteği

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Gençlik Merkezi Müdürlüğü gönüllü gençlik liderleri ve personelleri, Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla siperlik maske üretmeye başladı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Gençlik Merkezi Müdürlüğü gönüllü gençlik liderleri ve personelleri, Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla siperlik maske üretmeye başladı.


Simav Gençlik Merkezi Müdürü İsmail Gökkaya, gençlik liderleri ve personelin siperlik maske montajı ve üretimi için yoğun mesai harcadıklarını belirtti. Gökkaya “ Simav Gençlik Merkezi olarak, günde 250 siperlik maske montajı ve üretimine ulaştık. Üretilen siperlik maskeleri İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne teslim ediyoruz. Virüs taşıma riski olan kişilerle yakın mesafede bulunan görevlilerin, tehlikeli vücut sıvılarına maruz kalmasını önleyen siperlik maske üretimine, ihtiyaç olduğu sürece devam edeceğiz” dedi.

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