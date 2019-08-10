Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü'ne Spor Uzmanı ve Badminton Antrenörü

1995 Kütahya doğumlu Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi Öğretmenlik Bölümü mezunu olan sözleşmeli Badminton Antrenörü Ahmet Takmak, badminton branşında 5 yıldır milli sporcu ve antrenörlük yaptı. Takmak, 2014 yılında Milli Takım seçmesinde dereceye girerek Ankara'da düzenlenen uluslararası müsabakaya katılmış, daha sonra Mersin İstanbul ve Yunanistan'da gerçekleştirilen uluslararası müsabakalarda ülkemizi temsil etti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Okulu Spor Yöneticiliği aynı zamanda Beden Eğitimi Öğretmenliği mezunu olan ve şu anda aynı üniversitede Yüksek Lisans eğitimine devam eden sözleşmeli Spor Uzmanı Mehmet Ali Atıcı, 7 yaşında başladığı spor hayatında lisanslı olarak 2002 yılında Voleybol branşında sayısız maçlar oynadı. Farklı takımların kaptanlığı yaparak birçok il ve ilçe şampiyonlukları kazandı. Kısa voleybol hakemliğinden sonra bir spor kulübünde çalıştırıcı olarak görevler aldı. Futbol hayatına Kuruçayspor'da başlayıp 7 yıl süreyle devam eden Atıcı, ayrıca kış aylarında Bursa Uludağ'da kayak yaparak, yaz aylarında ise Tenis ve diğer branşların etkinliğinde bulunmaktadır. Bocce, Dart, Oryantiring ve Masa tenisi antrenörlüklerini farklı zamanlarda icra eden Atıcı, farklı spor salonlarında vücut geliştirme antrenörlüğünde bulundu, Ayyıldız Gençlik Spor ve Eğitim kulübünde ise 2 yıl süreyle başkanlık yaptı. (MA-EFE)