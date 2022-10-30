Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Emet standını gezdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ İzmir'de açılan, 'Kütahya Tanıtım Günleri' fuarında Emet stantlarını gezdi.

Başkan Yardımcısı Dağ'ın Emet stantlarını ziyaretine, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner'de eşlik etti.

Dağ'ın Emet'in yöresel ürünlerini ve EMKO kadın kooperatifi stantlarını ziyaretinde Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, markalaşma yolunda adım adım ilerlenen belediye öncülüğünde üretimi yapılan Emet keçi peyniri takdim etti.