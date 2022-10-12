Genel Müdür Akca: "Simav Örenli Barajı'ndan 4 bin 830 dekar tarım arazisi sulanacak”

Kütahya'nın Simav ilçesi Örenli Barajında çalışmaların devam ettiğini açıklayan Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, barajın tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 4 bin 830 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını ifade etti.

Yaptığı açıklamada, Kütahya ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığına dikkat çeken DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca,” Simav Örenli Barajında ulaşım yolları kazı dolgu imalatları, içme suyu deplasesi, dipsavak imalatları, gövde enjeksiyonları, gövde sıyırma kazısı ve tersip bendi imalatları tamamlanmıştır. Gövde dolgusu ve dolusavak kazı imalatları devam etmekte olup kalan gövde dolgu ve dolusavak imalatlarının tamamlanarak 2022 yılı içinde su tutulması planlanmaktadır. Temelden yüksekliği 42 metre ve su depolama kapasitesi 740 bin metreküp olan Kütahya Simav Örenli Barajının tamamlanması ile 2022 yılı birim fiyatları ile dekar başına 4 bin 500 TL gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 21 Milyon 735 bin TL katkı sağlanması hedeflenmektedir' dedi.

Genel Müdür Akca,” Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor” diye konuştu.