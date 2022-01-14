Genel Müdür Keleşer ve Rektör Öztürk Emet'te öğrencilerle bir araya geldi

Kütahya'nın Emet ilçesinde Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk'ün konuşmacı olarak katıldığı söyleşi düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce sınavlara hazırlanan öğrencilere moral ve motivasyon amaçlı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk'ün konuşmacı olarak katıldığı söyleşi programı gerçekleştirildi.

Gazi Kemal İlköğretim Okulu Konferans Salonunda düzenlenen söyleşi programına Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, İlçe Mili Eğitim Müdürü Bilal Şen, AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, Okul Müdürleri ve öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

Kütahya İl Milli Eğitim Hasan Başyiğit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek ve Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ın katılımcılara kısa hitaplarının ardından ilk söyleşiyi Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer gerçekleştirdi

Müdür Keleşer söyleşide öğrencilere, Eti Maden olarak ilçelerde gençlik merkezi, okul yapımlarına desteklerle eğitime daima destek verdiklerini ifade etti. Öğrencilik yıllarını ve kariyerinde yükselişini anılarını paylaşarak aktaran Genel Müdür Keleşer, öğrencilere hayatta daima hedefler belirleyerek ilerlemeleri tavsiyelerinde bulundu. İyi bir gelecek ve kariyer için eğitim yıllarının önemini de vurgulayan Müdür Keleşer, bu süreci en iyi şekilde değerlendirmelerinin ileride kendilerine birçok kapı açacağını belirtti.

Söyleşide konuşan Hitit Üniversitesi Rektörü Ali Osman Öztürk, yurt içi ve yurt dışı aldığı eğitim sürecini aktardı. Özellikle Türkiye'de akademik kariyer yapmasının önemine değinen Rektör Öztürk, kültür uyuşmazlığı başta olmak üzere Türkiye'de akademik kariyer yapma sebeplerini öğrencilerle paylaşırken, öğrencilere hayallerini daima yüksek tutmalarını tavsiye etti.

Söyleşi sonunda Emet Kaymakamı Hasan Çiçek tarafından konuşmacılara günün anısına plaket takdim edildi.