Genel Müdür Öz, 10. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Koordinasyon toplantısına katıldı

Kütahya Tasarım Teknokent Genel Müdürü Ersan Öz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri projesinin Van'da gerçekleşen onuncu koordinasyon toplantısına katıldı.

Toplantıyla ilgili bir açıklama yapan Kütahya Tasarım Teknokent Genel Müdürü Ersan Öz,” Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bilal Macit ve bakanlık teknoloji bürokratlarının da katıldığı Teknopark yöneticileri koordinasyon kurulu toplantısında Teknokentlerin sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Toplantıda konuşan Bakan Mustafa Varank, “ İki tane göstermelik Teknokentten 20 yılda 93 Teknokent bin 600 Ar-Ge ve Tasarım Merkezi, 7 bin 944 teknoloji girişimcisi, bin 500 ulusal ve uluslararası patente ulaştık” diyerek, Teknokent yöneticilerine özellikle kuluçka merkezlerine önem vermelerini istedi” ifadelerine yer verdi.

Genel Müdür Öz tarafından Kütahya Tasarım Teknokent yeni ek binasına dair proje ve ihale sürecine dair pürüzlerin giderilmesine yönelik birebir görüşmelerin de yapıldığı koordinasyon kurulu toplantıları bitiminde havacılık ve uzay birimi tarafından gökyüzü gösterisi ve Van gezisi gerçekleştirildi.