General Asım Gündüz, Emet'in cadde ve sokaklarında

Kütahya Sevdalısı Yürekler Derneği Tiyatro ekibi 3 Eylül Gazi Emet'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yılında ilçenin cadde ve sokaklarında yürüdüler.

Başta Kütahyalı Orgeneral Asım Gündüz olmak üzere milli mücadele döneminin kahramanlarını temsili olarak canlandıran ekip davul zurna eşliğinde sokak ve caddelerde yürüyerek Emet halkının kurtuluş gününü kutladı.

Kütahya Sevdalısı Yürekler Derneği Başkanı Nevzat Çoban, Milli mücadele yıllarında direnişi ve zaferleri ile bölgede örnek olmuş, kahramanlıkları Genelkurmay Harp Dairesi resmi yayınlarında yer almış Emet ilçesinde kurtuluş gününü kutlamaktan büyük onur duyduklarını belirterek,” Dernek üyemiz ve tiyatro ekibimizle bugün Gazi Emet'imizin sokaklarında halkımızın kurtuluş gününü kutladık. Milli mücadelenin sembol isimlerinin ve dönemin askeri elbiseleri ile mahalle mahalle, sokak sokak dolaştık. Halkımızın ilgi ve alkışlarla karşılık vermesi bizleri memnun etti. Bu vesile ile tekrar tüm Gazi Emet halkımızın kurtuluş gününü kutluyoruz “dedi.