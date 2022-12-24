Genişliğini 30 metreye çıkardığı Eken Paşa Caddesi'nde asfalt mesaisi başladı

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt serim ekipleri, yaptığı çalışmayla genişliğini 30 metreye çıkardığı Eken Paşa Caddesi'nde asfalt mesaisine başladı.

Şehirdeki ulaşım yatırımlarına hız kesmeden devam eden Kütahya Belediyesi, Şehir Hastanesi önünde bulunan Eken Paşa Caddesi'nde asfalt çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz günlerde asfalt öncesi hazırlıklarını tamamlayan ekipler, hazırlığı yapılan bölgenin tamamında sıcak asfalt serim uygulaması gerçekleştirecek.

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, tarafından daha önce yapılan çalışmayla 10 metre olan caddenin genişliği 30 metreye çıkarılmıştı.

Tamamlandıktan sonra yoğun bir lokasyon olacak olan Şehir Hastanesi bölgesinin önemli bir ihtiyacı yapılan çalışmalarla giderilecek.