Germiyan Konağı, Kültür Evi oluyor

Kütahya'daki tarihi Germiyan Konağı'nın, Kültür Evi'ne dönüştürüleceği bildirildi.

Tarih bölümünün Kütahya için önemine dikkat çeken Vali Toraman, “Germiyanoğulları Beyliği'ne merkez olmuş, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna ev sahipliği yapan Kütahya, tarih açısından çok özel bir yere sahip. Kütahya'nın tarihinin daha görünür ve bilinir olması için çalışmalar yapıyoruz. Germiyan Konağı'nı yeni müzecilik anlayışıyla Germiyan Beyliği Kültür Evi şeklinde tanzim ediyoruz. Konağı en geç Ağustos ayına kadar tamamlayıp açmayı düşünüyoruz” dedi.

Başkomutan Meydan Muharebesi'nin yaşandığı yerler olan Dumlupınar ile Altıntaş'ta tamamlanan ve devam eden çalışmalar hakkında da bilgiler veren Vali Toraman, “30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinin yapıldığı Zafertepeçalköy'ü ve Dumlupınar'ı yıl boyu ziyaret edilebilir hale getirmek için altyapı hazırlıyoruz. Doğa Koruma ve Milli Parklara ait atıl durumda olan binaları gençlerin ve öğrencilerin konaklayabileceği mekanlar haline dönüştürmeyi planlıyoruz. Öte yandan Dumlupınar ilçe merkezinde Diorama Müzesi kurmak için çalışıyoruz. Müzede 30 Ağustos günü yaşananları canlandırmayı istiyoruz” diye konuştu.