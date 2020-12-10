GES projesi hızla devam ediyor

Kütahya'nın Emet ilçesinde Belediye GES projesinin hızla devam ettiği bildirildi.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan güneş panelleri monte edilen inşaat alanında çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ''Bu ay sonuna kadar tamamlanacak ve üretime geçecek güneş enerji üretimi tesisi 5 Milyon 790 bin TL'ye yapılıyor. Tesisler tamamlanınca yılda 1 milyon 600 kilowat saat enerji üretilirken, Emet belediyesi ayda 130 bin TL artı KDV gelir elde ederken tesisler 3 yılda kendini amorti edecek'' dedi.