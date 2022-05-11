Gezen sinema tırı Emet'te çocuklarla buluştu

Kütahya'nın Emet ilçesinde Valiliğin himayesinde yürütülen Dumlupınar Başkomutan Meydan Muharebesi'nin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde sinemaya erişimi kısıtlı çocuklar için geliştirilen "gezen sinema tırı", Emet ilçesinde çocuklara sinemada film izleme heyecanı yaşattı

Emet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde konuşlanan "gezen sinema tırı", İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gösteriler sundu. 45 dakika süren seanslarda 80'er öğrenci alınan tır'da “Rafadan Tayfa” filminin yansıra çocuk oyunları, şarkı ve tiyatral etkinlikler gösterildi.

İlk seansta sinema tırında çocuklarla buluşan Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, uzun süredir bakanlıktan belediye olarak sinema için talepte bulunduklarını, Kütahya'nın programa alınması ile gezen sinema tırı ekiplerini ilçede misafir ettiklerini söyledi.

Çocukların gelişiminde görsel eğitimin önemine değinen Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, sinema, tiyatro gibi kültürel etkinliklerden tüm çocukların azami yararlanabilmesi için gerekli desteği her zaman vereceklerini belirtti. Başkan Doğan, sinema tırında çocuklara meyve suyu ve kek ikram ederek iyi eğlenceler diledi.