Gezici Motivasyon ve Eğitim Tırı” Harmancık'ta öğrencilerle buluştu

Kütahya Valiliği öncülüğünde hayata geçirilen, "Gezici Motivasyon ve Eğitim Aracı" Bursa'nın Harmancık ilçesindeki öğrencileri ağırladı.

Özellikle kırsal kesimdeki çocukların kendilerine olan inanç ve motivasyonunu artırmak, kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan motivasyon tırının Bursa'daki durağı Harmancık ilçesi oldu.

Çocuklar için hazırlanan mobil tırda Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Meslek Yüksekokulu İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı Kudret Armağan tarafından çocukların zihinsel ve bedensel gelişimine katkı sağlayacak eğitimler verildi, oyunlar oynandı. Etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

Öğretim Görevlisi Kudret Armağan, ev sahipliği için Harmancık Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna'ya, Milli Eğitim Müdürü İsmail Tufan'a, Akpınar Köyü Derneği Başkanı Metin Okyay'a ve Gülözü Derneği Başkanı Nihat Alan'a teşekkür etti.