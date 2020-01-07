Gıda güvenirliği ve israfı eğitimlere 3 bin 338 öğrenci katıldı

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, 2019 yılında 37 ilköğretim ve ortaöğretim kurumunda düzenlenen "Gıda Güvenilirliği ile Gıda İsrafı" konulu eğitimlere 3 bin 338 öğrencinin katıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “ Bakanlığımızın Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü talimatıyla Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Okullarda Gıda Güvenilirliği ve Gıda İsrafı" konulu eğitimler 2019 yılı planı dahilinde İlimizde tamamlanmıştır. Bu kapsamda İl Merkezinde Gıda ve Yem Şube Müdürlüğünde görevli Gıda Mühendisleri Merve Söyler ve Kübra Özer tarafından, İlçelerimizde ise Gıda Kontrol Görevlileri tarafından 37 okulumuzda eğitim faaliyeti düzenlenmiştir. 2019 yılında gerçekleştirilen eğitimlere 3 bin 338 öğrenci katılım sağlamış olup, düzenlenen eğitimlerde güvenilir gıda, gıda hijyeni ve kişisel hijyen, gıda zehirlenmeleri ve önleme yolları, gıdalarımızı saklama koşulları, doğru ve dengeli beslenme, kahvaltının önemi, alışverişte ve okul kantinlerinde nelere dikkat edilmesi gerektiği, gıda etiketi okur yazarlığı ve Alo 174 Gıda Hattının ne işe yaradığı ve nasıl kullanılması gerektiği konuları hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır” İfadelerine yer verildi.

“Gıdanı Koru" isimli uluslararası kampanya”

Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Bakanlığın koordinasyonunda ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğinde gıda kayıp ve israfının azaltılmasına yönelik olarak "Gıdanı Koru" isimli büyük çaplı uluslararası kampanya için çalışmalar başlatıldığına vurgu yapılan açıklamada; “ Bu kapsamda eğitimlerde, çocuklarımızın geleceğimiz olduğu bilinciyle gıda güvenliğinin yanında gıda kayıpları ve israfının azaltılması konusunda çocuklarımızın da bize destek vermesi istenmiş, tüketim aşamasında gıda israfını azaltmada yediden yetmişe herkesin sorumlu olduğu hatırlatılarak, anne, baba ve aile büyüklerinin yönlendirilmesinin önemi anlatılmıştır. Gıda israfının Türkiye ve dünyadaki boyutu ve nasıl azaltılacağı konularında bilgilendirmelerde bulunulmuştur. İl Müdürlüğümüzce bu çalışmalarımız ilerleyen tarihlerde tekrarlanacak olup, hedefimiz küçük yaşlardan itibaren 'Güvenilir Gıda Tüketimi' bilinci aşılayarak sağlıklı nesiller yetiştirmek ve gıda israfına karşı bilinci nesil yetiştirmektir” denildi.