Gıda işletmecilerinin üretimlerine sıkı denetim

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin gıda denetimlerinin devam ettiği bildirildi.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, ilçe genelinde yaklaşık 800 gıda işletmecisinin bulunduğunu ifade etti. Tokdemir, “Gıda üretimi ile satışı yapan ve gıdaların toplu tüketime sunulduğu işletmelerde denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Tüketicilerimizin güvenli gıdaya ulaşmaları için gıda işletmeleri mevzuata ve halk sağlığına uygun üretim yapmaları gerekiyor. İşletmelerde genel temizlik ve hijyen kuralları, pandemi tedbirleri, belge kontrollerinin denetimlerini yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan gıda alış verişine hassasiyet göstermelerini ve gıda konusunda karşılaştıkları sorunlarını ‘174 Alo Gıda' hattına bildirmelerini istiyoruz” dedi.