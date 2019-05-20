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Gıda işletmelerinde Ramazan denetimi

Kütahya’nın Simav Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı sebebiyle gıda üretimi yapan işletmelerde denetimler gerçekleştirdi.

Kütahya'nın Simav Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı sebebiyle gıda üretimi yapan işletmelerde denetimler gerçekleştirdi.


Simav Tarım ve Orman İlçe Müdürü Murat Tokdemir "Gıda tüketiminin önem kazandığı işletmelerde denetimlerimiz bütün hızıyla devam ediyor. Hem işletmeci, hem tüketici için denetim şart. Yediğinize içtiğinize dikkat edin, güvenli gıda tüketin” dedi.

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