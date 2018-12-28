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Gitar ve bağlama kursuna ilgi

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde ortaokul öğrencilerine yönelik açılan gitar ve bağlama kursu yoğun ilgi görüyor.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde ortaokul öğrencilerine yönelik açılan gitar ve bağlama kursu yoğun ilgi görüyor.


Usta Öğretici Barış Özçelik tarafından verilen bağlama ve gitar kursu 180 saat sürecek. 10 gitar kursu, 7 bağlama kursu öğrencisinin olduğu kursların haftada 4 saat verileceği açıklandı.


Okul idaresinden yapılan açıklamada, ''Gençlerimiz gitar kursu gibi bağlama kursu gibi etkinlikler sayesinde boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendiriyor. Tatil olduğu günlerini boş geçirmek yerine gitar ve bağlama öğrenerek değerlendiriyorlar. Böylece kötü alışkanlıklardan da uzaklaşmış oluyorlar. Bu tür kurslarımız periyodik olarak devam edecektir" denildi.(YD-EFE)

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