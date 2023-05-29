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Göbel'e Osmanlı çeşmesi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki Göbel Termal Turizm Merkezi’nde Osmanlı mimarisinde inşa edilen çeşme vatandaşların da beğenisini kazandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Göbel Termal Turizm Merkezi'nde Osmanlı mimarisinde inşa edilen çeşme vatandaşların da beğenisini kazandı. Şu an iki adet musluk monte edilen çeşmede bu sayı daha sonra 4'e çıkarılacak.


Sedef, egzama, ülser, gastrit ve açık yaraların kapanmasında son derece şifalı olan termal suyun akacağı çeşme, akşamları görsel şölen sunuyor.

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