Göç eden Leylekler Aslanapa'da mola verdi

Bahar ayının müjdecisi olarak ta bilinen göçmen kanatlılar arasında yer alan leylekler yağan yağmurdan dolayı Kütahya'nın Aslanapa ilçesinin arazilerine indiler.

Soğuk bölgeden sıcak iklimli bölgelere göç etmek için yola çıkan onlarca leylek, Aslanapa-Altıntaş yolu üzerinde bulunan çimenlik ve tarlalara konarak mola verdi.

Uzun yollar kat ettikten sonra Aslanapa ilçesinde mola vermek için sulak çimenlik araziye inen Leylekler, çimenlik ve çamurlu olan arazide bulunan böceklerle karınlarını tıka basa doyurdular.

Tarlalarda karınlarını doyuran ve su ihtiyaçlarını karşılayan leylekler, yağmurun da durmasıyla gidecekleri bölgelere doğru uçmaya başladı.

Leylekleri yerde görmenin bölge halkı tarafından kısmetin bol olması anlamına geldiğini belirten Mehmet Akarsu, ''Aslanapa civarındayız. Yaklaşık 30 veya 35 adet leylek ilkbaharın gelişiyle buraya gelmişler. Leylek görmek nasip kısmet derler. İnşallah kısmetimiz nasibimiz açılır'' ifadelerini kullandı.