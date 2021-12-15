Göç İdaresi İl Müdürlüğü'nden bilgilendirme toplantısı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Kütahya Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından mahalle ve köy muhtarlarına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı. Hükümet Konağı salonunda gerçekleştirilen toplantıya ilçe merkezi ve beldelerindeki mahalle muhtarlarıyla, köy muhtarları katıldı.

Kütahya Göç İdaresi İl Müdürlüğü'nde görevli Uzman Furkan Kılınç tarafından yapılan sunumda, düzenli ve düzensiz göçler, geçici koruma, insan ticareti ve mağdurların korunması, vatansız kişiler ve bunların uyum süreçlerine ilişkin bilgiler verilerek, sonrasında mahalle muhtarlarının ziyaretleri gerçekleştirildi.

Kütahya Göç İdaresi İl Müdürü Hüseyin Demir, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın talimatları doğrultusunda muhtarları bilgilendirerek, istişarelerde bulunduklarını belirtti. Demir, “ Muhtarlar çalıştay ve bilgilendirme toplantılarımızın 12'incisini Simav ilçemizde gerçekleştirdik. Muhtarlarımız, Uzman Furkan Kılınç tarafından iş ve işlemler hakkında bilgilendirilmiştir. Ayrıca çalıştay sonrası mahalle ve muhtar ziyaretleri yapılmıştır. Göç İdaresi İl Müdürlüğü olarak mahalle ziyaretleri yapılarak, sosyal uyum konusunda bilgilendirmelere devam edilecektir” dedi.

Göç İdaresi Kütahya İl Müdürlüğü'nün bilgilendirme toplantısının ardından, Kütahya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü görevli personeli tarafından, acil çağrı yapılmasını gerektirecek durumlarda vatandaşların 112 numarasını doğru kullanmaları, acil çağrı alındıktan sonra, ihtiyaç duyulacak tüm ekiplerin en kısa sürede olay mahalline ulaşmaları konusunda bilgiler verildi.