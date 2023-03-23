İhlas Haber Ajansı

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Göçmen leylekler Domaniç'te mola verdi

Kütahya’nın Domaniç ilçesinin semalarını leylekler kapladı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinin semalarını leylekler kapladı. Baharın gelmesiyle Güney'den Kuzey'e göç eden leylekler, ekili arazilere inmeye başladı. Binlerce leyleğin gruplara ayrılarak ilçenin girişinden çıkışına kadar onlarca tarlaya indiği görüldü. Yoldan geçenken leylekleri gören sürücüler, araçlarından inip bu anı cep telefonları ile görüntülerden, fabrika işçileri de molada denk geldikleri leylekleri çekmeye başladılar.


Mehmet Tekin isimli vatandaş, "Leyleklerin tarlaya iniş anları muhteşemdi" diye konuştu.


Leyleklerin her yıl Domaniç'te birkaç gün kalıp yollarına devam ettikleri belirtildi. Leyleklerin bu yıl karlı ve soğuk havaya denk geldiği görüldü.

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