Gökhan Tepe'nin DPÜ'lü öğrencilerle çektiği klibi yayımlandı

Kütahya'da düzenlenen 2019 Bahar Şenlikleri'nde sahne alan şarkıcı Gökhan Tepe, binlerce öğrenciyle beraber söylediği şarkılarından “Unuturuz İnşallah” şarkısı klibinde Dumlupınar Üniversitesindeki konserinden görüntülere de geniş yer verildi.

2019 Bahar Şenlikleri kapsamında 4 Mayıs günü sahneye çıkan ve öğrencilerin şarkılarına eşlik ettiği Gökhan Tepe, geçen gün konserinde öğrencilerle birlikte söylediği “Unuturuz İnşallah” şarkısının klibini müzik kanalları ve dijital platformlar üzerinden paylaştı. Tepe'nin ve orkestra ekibinin yol hikâyesinin de yer aldığı klibinde şarkıcının üniversitede verdiği konserden görüntüler geniş yer tuttu.

Bu yılki Bahar Şenlikleri'ndeki son konserine yağmura aldırış etmeden gelen öğrencilerden söz eden Gökhan Tepe, konserin ardından yayımladığı mesajda “Dün gece Dumlupınar Üniversitesi konserime yağmur, soğuk demeden eşlik eden herkese sevgilerimle, şahaneydiniz” ifadelerini kullanmıştı.