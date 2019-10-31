Göl fasulyesi tezgahlardaki yerini aldı

Kütahya'nın Simav ilçesindeki göl arazisinden hasat edilen göl fasulyesi, bu yıl 12 TL'den satılıyor.

Akdağ beldesi Savcılar Mahallesi'nden fasulye üreticisi Hacer Sicim, göl arazisinde yetiştirdiği fasulyenin çok lezzetli ve kısa sürede piştiğini belirtti.

Sicim, “Bizim zor şartlarda ürettiğimiz göl fasulyesi bazı alış veriş merkezlerinde 20 TL'nin üzerinde satılıyor. Biz bu yıl 12 TL'den satmaya başladık. Anadolu insanının sofrasından eksik olmayan fasulyenin, şimdiden alınıp kışa hazırlanması gerekir. Yağışların az olmasından dolayı fazla üretim yapamadığımız, göl arazisinin çabuk pişen kuru fasulyesine ilgi çok fazla. Simav'a ilçe dışından gelenler, mutlaka göl arazisinde yetiştirilen kuru fasulyeyi alıyorlar” dedi.