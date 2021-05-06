Gölcük kış eğlence parkuruna 600 bin TL hibe desteği

Kütahya'nın Simav ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan bin 450 rakımlı Gölcük mesire alanı için hazırlanan kış eğlence parkuru projesine 600 bin TL hibe desteği onaylandı.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda 28 Nisan 2021 tarihinde imzalanan protokole ilişkin evrakın, Belediye Başkanlığı'na ulaştığını belirtti. Başkan Biçer “Gölcük yaylasındaki mesire alanına yapacağımız kış eğlence parkuru projemiz için 600 bin TL hibe destek alacağız. Kış mevsiminde kızak parkuru, yaz mevsiminde ise paten ve kaykay pisti olarak kullanılabilecek olan tesis, her yaş gurubundaki vatandaşımıza hizmet verecek. İlçe ekonomisine büyük katkısı olacak tesisin Simav'a kazandırılmasına destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.