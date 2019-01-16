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Gölcük Krater Gölü'nde kartpostallk manzaralar oluştu

Kütahya’nın Simav ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan, Gölcük tabiat parkındaki krater gölü buz tuttu.

Kütahya'nın Simav ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan, Gölcük tabiat parkındaki krater gölü buz tuttu. Bin 450 rakımlı tabiat parkında gece eksi 9 derece olarak ölçüldüğü bildirilen hava sıcaklığı nedeniyle, krater gölü yüzeyinin tamamı buzla kaplandı. Yüksek kesimlerin karla kaplı olması ve gölün donmasıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Tamamı buzla kaplı Gölcük krater gölü, fotoğraf çekmek için gelen ziyaretçilerinden yoğun ilgi gördü.


Yoğun kar yağışı sebebiyle Simav – Gölcük arasındaki yolun, belirli aralıklarla trafiğe açıldığı belirtilirken, sürücülerin kar lastiği, zincir ve çekme halatı olmadan yola çıkmamaları uyarısında bulunuldu.

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