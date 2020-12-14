Gölcük Mesire Alanı'na 3 bin metrelik yürüyüş yolu

Kütahya'nın Simav ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan bin 450 rakımlı Gölcük Yaylası Mesire Alanı'na 3 bin metre uzunluğunda yürüyüş ve bisiklet yolu yapıldı.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Gölcük Mesire Alanı'nda beton dökümü tamamlanan 3 bin metrelik yürüyüş ve bisiklet yolunun, çizgileme, işaretleme çalışmalarına başlandığını belirtti. Başkan Biçer, “Doğa harikası Gölcük yaylasında, inşaatı devam eden taş konak evlerinin önünden başlayan 3 bin metrelik yürüyüş ve bisiklet yolunun beton dökümü işlemlerini tamamladık. 4,5 metre genişliğindeki yürüyüş yolumuz, göl kenarı ve orman içi olarak tasarlandı. Dere geçişine 9 metrelik köprü yapıldı, yürüyüş yolu güzergahındaki gerekli yerlere su drenajı için büzler konuldu. Yürüyüş ve bisiklet yolu için çizgileme ve işaretleme işlemleri devam ediyor. Lavanta bahçeleri arasında doğa yürüyüşü ve bisikletle gezi aktiviteleri yapılabilecek. Bölgedeki dağ sporları ve karavan kapmçılığına da ev sahipliği yapan Gölcük Yaylası Mesire Alanı'nda, turizm projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz” dedi.