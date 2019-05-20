Gölcük mesire alanında yaz sezonu hazırlığı

Kütahya'nın Simav ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan bin 450 rakımlı Gölcük mesire alanında yaz sezonuna hazırlık çalışmaları başlatıldı.

Yaz aylarının sıcak günlerinde, Simavlı vatandaşların yanı sıra çevre ilçelerden gelen piknikçilerin yoğun ilgi gösterdiği Gölcük mesire alanında muhtemel orman yangınlarına karşı gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi. Simav Orman İşletme Müdürü Osman Aksoy, vatandaşların orman içinde ateş yakmamalarını, semaver ve mangal ateşlerini mutlaka söndürmeleri gerektiğini, çevre temizliğine özen gösterilmesinin çok önemli olduğunu belirtti. Gölcük mesire alanındaki bakım ve temizlik çalışmalarının yanı sıra, ara yolların açılmasıyla kilit taşı döşeme işlerinin da sezona yetiştirileceği öğrenildi.