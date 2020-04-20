Gölcük piknik alanında temizlik

Kütahya'nın Simav Belediyesi tarafından, Gölcük Yaylası'ndaki piknik alanlarında temizlik ve bakım çalışmaları yapıldı.

Simav Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle dikenli bitkiler başta olmak üzere genel temizlik yaptı. Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar, piknik alanlarındaki kısıtlamaların kaldıracağı günleri sabırsızlıkla bekliyor.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, piknik alanlarının kapalı olması sebebiyle Gölcük yaylasındaki piknik alanında genel temizlik ve bakım çalışmaları başlattıklarını ifade etti. Başkan Biçer, “Sizler evinizde kalın, bu zor günleri birlikte aşacağız. Piknik yapacağımız, çocuklarımızın gönüllerince oyunlar oynayacağı günler için sabırlı olmamız gerekiyor. Öncelikle, Kovid-19 tedbirleri için belirtilen kurallara uyup, dua edelim” dedi.