İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gölcük yaylası sarıya boyandı

Kütahya’nın Simav ilçesine 20 kilometre uzakta bulunan bin 450 rakımlı Gölcük Yörük Yaylası’nda çiğdem çiçekleri bu yıl erken açtı.

Kütahya'nın Simav ilçesine 20 kilometre uzakta bulunan bin 450 rakımlı Gölcük Yörük Yaylası'nda çiğdem çiçekleri bu yıl erken açtı. Havanın soğuk olmasına aldırmayan piknikçiler, çiğdem çiçekleriyle sarıya boyanan Gölcük Yaylası'ndaki renk cümbüşünde hatıra fotoğrafı çektiler.


Piknik yapmak için Gölcük yaylasına gelen emekli öğretmen Hasan Sarpaşan, Türkiye'deki iç sularda yapılan amatör olta balıkçılığının Mart ayının 15'inde sona ereceğini, sezonu kapatmak üzere oltalarını son kez göle attıklarını belirtti.


Sarpaşan, “Bugün havanın soğuk olmasına aldırmadan Gölcük yaylasında piknik yaptık, çiğdem çiçekleriyle bezenmiş manzara karşısında adeta büyülendik. Erken açan çiğdemlerin arasında hatıra fotoğrafı çektik” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.