Gölcük Yaylası'na konak projesi

Kütahya'nın Simav ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan bin 450 rakımlı Gölcük Yaylası için projelendirilen taş konak evleri ihalesinin yapıldığı bildirildi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, projesi tamamlanarak yapım aşamasına gelinen Gölcük taş konak evlerinin, doğa tutkunlarının vazgeçilmezi olacağını ifade etti.

Başkan Biçer, “Şehrin gürültüsünden uzakta, Gölcük yaylamıza yapmayı planladığımız taş konaklarımızın ihalesi gerçekleşti. Doğa tutkunlarının vazgeçilmezi olan Gölcük yaylasında doğa ile iç içe, temiz havada bisiklet sürüşü ve lavanta bahçeleri arasında doğa yürüyüşü aktiviteleri yapılabilecek. 102 günde tamamlanması planlanan taş konakların, Simav'a şimdiden hayırlı olmasını diliyor, katkısı olan ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Gölcük taş konaklarının, hem iş hem gezi amaçlı gelen misafirlerin tüm ihtiyaçlarının karşılanabileceği, konforlu ve hiçbir şey göz ardı edilmeden hazırlanacağı belirtiliyor.