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Gölgeli ve Ertaş ayrıldı

Kütahya Belediye Başkan Yardımcıları Fatih Gölgeli ve Ali İhsan Ertaş’ın görevlerinden ayrıldığı bildirildi.

Kütahya Belediye Başkan Yardımcıları Fatih Gölgeli ve Ali İhsan Ertaş'ın görevlerinden ayrıldığı bildirildi.


Edinilen bilgiye göre, bir süre önce mülkiye müfettişleri tarafından başkan yardımcılarının azaltılması yönünde tavsiyede bulunduğu belirtildi. Gölgeli ve Ertaş'ın tavsiye üzerine görevlerinden ayrıldığı öğrenildi. Kütahya Belediyesi'nde halen Salih Özden, Abdullah Damcı, İlyas Bahar, Ömer Köse ve Murat Arık'ın başkan yardımcısı olarak vazife yaptıkları kaydedildi.

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