Gönül belediyeciliğinin projeleri tanıtılıyor

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı, 'Gönül belediyeciliği' projelerinin tanıtımı için Sera AVM'ye tanıtım stantı açtı.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, 'Bizimkisi bir aşk hikayesi' isimli etkinlikle, halka projelerin tanıtılacağını ifade etti.

AK Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu, yaptığı açıklamada, "Bugün, Sera AVM'de sergilediğimiz Gönül Belediyeciliği projelerimizi, incelemek ve fikirlerini bizimle paylaşmak isteyen tüm hemşehrilerimizi 30 Mart Pazar akşamına kadar açık kalacak olan standımıza davet ediyorum. Birlikte başaracağız. Memleketimizi birlikte yöneteceğiz. Proje 43, hedef 2023" diye konuştu.

Stantı ziyaret edip projeleri inceleyen vatandaşlar, Kutlu ve Çetinbaş ile hatıra fotoğrafı çektiriyor.