Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) istişare toplantısında konuşan Kutlu, "ederek, “Gönülleri yapmak, gönülden gönüle bir bağ kurmak istiyorum. Aslında insan şehri inşa ederken kendini de inşa ediyor. Gönülde ne varsa şehre o yansır. Eğer gönülde taş varsa şehri taş olarak inşa ediyor, gönülde aşk varsa inşa ettiği şehir gülistan oluyor. Bu anlamda inşallah önümüzdeki 31 Mart seçimlerinde hemşehrilerimizin teveccühü ile Kütahya'nın belediye başkanı seçilirsem, belediyecilik çalışmaları yürütürken bunun içindeki manayı ve ruhu öne çıkaracağız. Gönüller yapacağız, gönülden gönüle köprüler kuracağız.

Çalışmalarını beş ana başlık altında toplamayı hedeflediklerini belirten Kutlu, “Şehrin fiziksel kalkınmasını, sosyal kalkınmasını, ekonomik kalkınmasını, siyasi ve demokratik kalkınmasını sağlayacağız. Bunu nasıl yapacağız? KUTSO Meclis Başkanı Nafi Bey'in işaret ettiğini gibi 6 erki bir araya getirerek.5 ana başlık altında topladığımız hedeflerimizi yerel yönetimlerin, STK'ların, üniversitemizin, halkımızın, siyaset kurumunun ve basının güçlerini, gayretlerini bir araya getirmesiyle anlamlı hale getireceğiz. Şehir planlamalarını tamamlamamız lazım. şehir planlarını, imar planlamalarını yaparken şehrin ruhunu öne çıkaran şehir planlamaları yapmalıyız. dışarıdan bir misafirimiz geldiğinde farklı bir atmosferle karşılaşmalı. Şehir planlamasının sonuçlarını doğru algılayabileceği ve farklı bir iklimle bulutluğunu hissedebilmeli. Alt yapı ile ilgili eksikliklerimizi tamamlamamız lazım. köprüler, kavşaklar, yol güzergahları, arıtma tesislerinin ve şehir trafik akışkanlığının hemşehrilerimizin ihtiyaçlarının karşılanması, onların rahatının, huzurunun tamamlanması gerekmekte.Kentsel dönüşüm ile şehrin fiziki görüşü daha estetik bir hale getirilmeli. Bunu yaparken hem o kentsel dönüşümle hemşehrilerimizin beklentileri karşılanmalı hem de buradaki parsel sahiplerinin beklentileri, ihtiyaçları karşılanmalı. Bunu yaparken benzersiz şehirler inşa etmeliyiz. Bunu yaparken inşa ettiğimiz şehrin tarihi yerlerini, kültürel yerlerini göz önüne alarak bir şeyler tasarlamalıyız. Şehrin ruhunu imar ederken yaptığımız işlere yansıtmalıyız" diye konuştu.

“YAŞADIĞIMIZ DÜNYAYI KİRLEMEDEN HAYAT SÜRMENİN BİR YOLUNU ARAMALIYIZ”

Kutlu, Teknolojik gelişmeleri de göz ardı etmemek gerektiğini ifade ederek, “Artık verilerimize akıllı şehirler girdi. Teknolojik gelişmelere başta belediyecilik hizmetleri olmak üzere şehir oluşumları dahil her türlü şehir içerisindeki yapılan çalışmalarda teknolojinin getirdiği gelişmeler de üst düzeyde dikkate alınarak uygulanmalı ve teknolojinin bizlere hazırladığı konforu hemşehrilerimiz hissetmeli. Doğal olanı tahrip etmeme gibi bir düşüncemiz var. Çevreye saygılı şehirler, çevreye saygılı yönetim anlayışı olarak değerlendiriyoruz. Yaşadığımız şehirde mümkün oldukça doğal güzellikleri tahrip etmeden bir şehir oluşturmalıyız. Emine Erdoğan hanımefendinin siyaseti ile başlayan sıfır atık projesine yerel yönetimler de hayata geçtirmeli ve mümkün oldukça yaşadığımız dünyayı kirlemeden hayat sürmenin bir yolunu aramalıyız" dedi.

“YÜKSEK KATLI, DİKEY YAPILAŞMA İLE KOMŞULUK HUKUKUNDAN BAHSETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL”

Sosyal belediyeciliğin; AK Parti belediyeciliği ile yerel yönetimlerin gündemine ilişkin bir başlık olduğunu hatırlatan Kutlu “Cumhurbaşkanımızın ısrarla ifade ettiği yatay şehirleşme yaşadığımız şehirdeki sosyal hayatı anlamlandıran bir yaklaşım. Birçok şehirde olduğu gibi artık şehrimizde de yüksek katlı, dikey yapılaşma, site anlayışındaki konutlarda komşuluk hukukundan bahsetmemiz mümkün değil. Birbirimizin neler hissettiği, neler beklediği, hüzünlerinin sevincinin ne olduğunu algılamamız mümkün değil. Böylelikle yata şehirleşme kavramı adı altında çocukluğumuzdaki mahalle tarzı yaşam tarzına, mahalle içerisindeki aile hayatına tekrar dönemiz şehrimizde de bu anlayışta mahalleler, yapılar, konutlar inşa etmenin yollarını aramalıyız" ifadelerini kullandı.