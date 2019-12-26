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Gönüllü öğretmenlerden ücretsiz eğitim desteği

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından öğrencilere yönelik ücretsiz eğitim ve ödev desteği başlatıldığı belirtildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından öğrencilere yönelik ücretsiz eğitim ve ödev desteği başlatıldığı belirtildi. Simav'da görev yapan eğitim gönüllüsü öğretmenler tarafından ilk, orta ve lise öğrencilerinin yanı sıra üniversite gençliğine yönelik eğitime destek çalışmaları yapılıyor.


Simav Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Türkçe öğretmeni Mustafa Köse, öğrencilerin eğitimine destek amacıyla gönüllülük esasına dayalı ücretsiz yeni bir program başlattıklarını belirtti. Köse, “Hafta sonu tüm öğrencilerimize, gönüllü öğretmenlerimizin rehberliğinde ödevlerine yardımcı oluyoruz ve eğitim desteği veriyoruz. Öğrenci velilerimizin güveniyle tüm derslerde eğitme destek, üniversite sınavlarına hazırlık ve Kur'an-ı Kerim öğretimi çalışmalarımız devam edecek” dedi.

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