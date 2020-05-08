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Görev süreleri dolan Encümen üyelerine teşekkür belgesi

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, 1 yıllık görev süresini tamamlayan Encümen üyelerine teşekkür belgesi verdi.


Kütahya Belediyesi hizmet binasında gerçekleşecek olan Encümen Toplantısı öncesi 10 Nisan 2019 tarihinde Encümen üyeliğine seçilen ve 20 Nisan 2020 tarihinde 1 yıllık görev süresini tamamlayan Encümen üyeleri Mehmet Özkara, Enver Erdoğan, Serda Bal Yıldız ile Bahadır Halil Bahşi'ye teşekkür belgesi veren Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, üyelere hizmetlerinden dolayı teşekkür edip çalışmalarında başarılar diledi.

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