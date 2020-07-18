İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Görev yerleri değişen kaymakamlara veda

Kütanhya’da, grev yerleri değişen mülki idare amirleri için veda programı düzenlendi,Kütahya Valisi Ali Çelik, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile görev yerleri değişen Kütahya Vali Yardımcısı Kenan Eskin, Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, Gediz Kaymakamı Muhammet Önder, Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu ile Pazarlar Kaymakamı Yunus Emre Fırat için düzenlenen veda programına katıldı.

Kütanhya'da, grev yerleri değişen mülki idare amirleri için veda programı düzenlendi,


Kütahya Valisi Ali Çelik, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile görev yerleri değişen Kütahya Vali Yardımcısı Kenan Eskin, Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, Gediz Kaymakamı Muhammet Önder, Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu ile Pazarlar Kaymakamı Yunus Emre Fırat için düzenlenen veda programına katıldı.


Veda programına Vali Çelik'in yanı sıra Vali Yardımcısı Mustafa Güney ile ilçe kaymakamları katıldı.


Görev yeri değişen mülki idare amirlerine Kütahya'daki hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Vali Çelik, yeni görev yerlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.