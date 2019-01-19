Görme engelli Hasan'ın karne sevinci

Kütahya'nın Simav ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki Esenbağ köyünde, 4 çocuklu Ayşe ve Kudret Balavan'ın 2'inci çocuğu olan görme engelli ve cam kemik hastası Hasan Balavan'a, 1'inci yarıyıl sonu karnesi evinde verildi. Simav Güzelyurt İlkokulu Müdür Yardımcısı Volkan Çavuş tarafından, Ekim ayından bu yana haftada 10 saat ders verilen Hasan Balavan, karnesini öğretmeninin elinden aldı.

Kaymakamlık oluru ile engelli Hasan'a hafta sonu ders verdiğini belirten Öğretmen Volkan Çavuş “ Hasan'ın ayaklarında cam kemik hastalığı var, ayrıca kas hastalığı da var, doğuştan görme engelli, hafif düzey cinsel yetersizlik var, resmi kayıtlarda da yüzde 99 raporlu bir öğrencimiz. Ekim ayından beri Kaymakamlık oluru ile, hafta sonları günlük 5 saat eğitim verdik. Başarılı olan karnesini aldığında çok sevindi” dedi.

Baba Kudret Balavan (33) oğlu Hasan'ın bu yıl evde eğitim almaya başladığını belirterek, Devletin bu hizmetinden memnun olduklarını ifade etti.

Güzelyurt İlkokulu Müdürü Şakir Gök, okullarında 3 yıl önce bir özel eğitim sınıfı açtıklarını Hasan Balavan'ın burada iki yıl eğitim gördüğünü ifade etti. Ancak Hasan'ın çoklu yetmezlikleri olduğu için, evde eğitim alması raporlandı. Bu yıl evde eğitim verdik. 1'inci dönem sonu itibariyle, başarılı olan karnesini öğretmeniyle evine gönderdik” dedi.