Görme engelli öğrenciye evde eğitim

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Esenbağ köyünde yaşayan 4 çocuklu Ayşe ve Kudret Balavan'ın ikinci çocuğu olan görme engelli ve cam kemik hastası Hasan Balavan'a, eğitimi evinde veriliyor. Balavan'a, Simav Güzelyurt İlkokulu Müdür Yardımcısı Volkan Çavuş tarafından, ekim ayından bu yana haftada 10 saat ders veriliyor.

Kaymakamlık oluru ile engelli Hasan'a hafta sonu ders verdiğini belirten Öğretmen Volkan Çavuş, “Hasan'ın ayaklarında cam kemik hastalığı var, ayrıca kas hastalığı da var, doğuştan görme engelli, hafif düzey cinsel yetersizlik var, resmi kayıtlarda da yüzde 99 raporlu bir öğrencimiz. Ekim ayından beri Kaymakamlık oluru ile, hafta sonları günlük 5 saat eğitim veriyoruz” dedi.

Baba Kudret Balavan (33) “Oğlum Hasan, benim ikinci çocuğum, 4 çocuğum var. Doğuştan görme engelli ve yüzde 99 engelli raporlu. Dağardı ilkokuluna 2 yıl taşımalı olarak devam ettik. Öğretmen ve idarecilerimiz özel olarak eğitim verdi. Cam kemik hastalığı olduğu için, annesinin refakatinde gidip geldi. 17 kilometrelik yolda, kış şartlarında zorluklar çektik. Bu yıl evde eğitime başladık, devletimiz engellilere destek veriyor, bu destekten biz de faydalandık” diye konuştu.

Güzelyurt İlkokulu Müdürü Şakir Gök, Hasan Balavan'ın babasını kendilerine 3 yıl önce müracaat ettiğini ifade etti. Gök, “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler sonunda gerekli prosedürleri yerine getirerek, özel eğitim sınıfını açtık. Öğrencimiz iki yıl okula devam etti. Ancak Hasan'ın çoklu yetmezlikleri olduğu için, evde eğitim alması raporlandı. Bu yıl itibariyle evde eğitim vermeye devam ediyoruz” dedi.

Anne Ayşe Balavan (30) “Evde eğitim alıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Volkan öğretmenin hafta sonları verdiği eğitimden memnun oluyoruz. Allah bu günlerimizi bir daha göstermesin, acılar vermesin. Çocuğumun bu halinden memnunum, Allah bize imtihan olarak vermiş” ifadelerini kullandı.

Hasan'ı evinde ziyaret eden Simav İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Resul Çatal, “Esenbağ'da yaşayan Hasan Balavan adındaki öğrencimiz, iki yıl Dağardı (Güzelyurt) İlkokulunda, özel eğitim sınıfına devem ettikten sonra, rahatsızlığından dolayı evde eğitim tedbir kararı alındı. Hasan'ın eğitimini, öğretmenimiz Volkan Çavuş gönüllü olarak kabul ettiler. Hasan'ı evinde ziyaret edip incelediğimizde, sosyal ve akademik becerilerinin arttığını ve mutlu olduğunu gördük. Evde eğitim programımızın da başarıya ulaşmasından dolayı memnuniyet yaşıyoruz” şeklinde konuştu. (MEİ-EFE)