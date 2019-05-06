Görme engelliler için kitap okudular

Görme engelliler için başlatılan ‘Kitabımın Sesi Olur musun?' projesine bir destek de üniversite öğrencilerinden geldi. Öğrenciler, Fuat Başgil'in ‘Gençlerle Başbaşa' kitabını görme engelliler için okudular.

Kütahya Altı Nokta Körler Derneği tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan proje toplumun birçok kesiminden destek görme devam ediyor. Son olarak bir destek de üniversite öğrencilerinden geldi. Öğrenciler, dernek binasında Ali Fuat Başgil'in ‘Gençlerle Başbaşa' kitabını görme engelliler için okudular ve seslerini ses kayıt cihazına kaydederek kütüphaneye armağan ettiler.

Projeye başlattıkları günden bu güne kadar geniş bir destek bulunduklarını söyleyen Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şube Başkanı İsmail Barış “Projemizi, bizim için anlamlı olan 7-14 Ocak Dünya Beyaz Baston ve Görme Engelliler Haftasında Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman'ın öncülüğünde başladık. Projemize bir çok kurum müdürü, idari amir ve vatandaşlar olmak üzere toplumun her kesiminden büyük destek aldık. Bugün de üniversite öğrencilerimiz bu projemize destek verdiler. Bizim bu projede ki amacımız sesli kitaba dikkat çekmek çünkü görme engelliler açısından sesli kitap çok önemli, derslerini sesli kitaplar sayesinde takip ediyorlar” dedi.

Projede yer almaktan çok memnun olduğunu söyleyen öğrenci Havva Nur Şahin; “Bugün burada Ali Fuatbaşgil'in Gençler ile Başbaşa adlı kitaba proje kısmında biz de dahil edildik. Bu bizim onur ve gurur verici oldu. Bu projede yer almaktan çok memnunum” diye konuştu.

Sesli kitap projesinde yer almaktan oldukça memnun olduğunu ifade eden öğrenci Sema Nur Atam ise; “Bu projede yer almaktan oldukça memnunum ve çok mutluyum. Aynı zamanda heyecanlıyım. Projeye destek verenlere de teşekkür ederim” diye söyledi.

Dernek üyesi görme engelli Süleyman Şahin “Biz bu proje ile sesli kitaba dikkat çekmek hem de ülkemizde okuma oranı düşük olduğu için böyle bir proje ile diğer vatandaşları da okumaya teşvik etmek amacı ile böyle bir proje gerçekleştirdik. Bugün de bizim için kitap okumaya gelen iki üniversiteli öğrencimiz Ali Fuat Başgil'in Gençlerle Başbaşa kitabını okunacaklar kendilerine teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Kitap okumayı sevdiğinden bahseden dernek üyesi Nedim Köroğlu ise; “Kitap okumayı çok seviyorum. Kitap çok önemli bir dost kitapsız bir hayat düşünemiyorum. Maalesef bizim toplum olarak okuma alışkanlığımız yok. Ben her zaman internet ten olsun, kabartma Braille alfabesi ile olsun sürekli kitap okurum. Bu projeye destek veren kardeşlerimize ayrıca teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.