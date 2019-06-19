Göz kamaştıran sergi

Kütahya Belediyesi fuaye alanında düzenlenen El Sanatları Sergisinin açılış merasiminde konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, serginin oluşmasında emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Öncelikle bizim böyle bir toplum içerisinde birlikte olmamıza vesile olan değerli kursiyerlerimiz başta olmak üzere onların değerli ailelerine ve onlara eğitim programları sunarak meslek edindirmeyi sağlayan saygıdeğer kurs öğretmenlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu serginin hayırlara vesile olmasını diliyorum, dedi.

Başkan IŞIK; Milletimize ait olan bu güzide mekanda açtığımız ilk sergi olması sebebiyle serginin bizim açımızdan önemli bir yanı var. İnşallah bundan sonra bunların devamını hazırlıyoruz. Burası Kütahyalı tüm hemşehrilerimizin ortak mekanıdır. Buranın her karışı siz değerli hemşehrilerimiz ve biz belediye çalışanları birlikte değerlendireceğiz. Özellikle belediye binasının bu tür etkinliklerde kullanılmasının ayrı bir değeri olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.