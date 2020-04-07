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Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Kütahya’daki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında gözlem altında tutulan 334 işçi, kendilerine hizmet eden görevlileri alkış yağmuruna tuttu.

Kütahya'daki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında gözlem altında tutulan 334 işçi, kendilerine hizmet eden görevlileri alkış yağmuruna tuttu.


Bir süre önce Irak'ın Bağdat kentinden Türkiye'ye getirilerek Kütahya Emine Gülbahar ve Hazer Dinari yurtlarında gözlem altına alınan işçiler, saat 21.00'da bir dakika boyuncu görevlilere teşekkür alkışı yaptı.


İşçilerin ihtiyaçları Kütahya Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanıyor.

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