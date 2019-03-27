Gözleme yaparken çatı katı yandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki katlı evin çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı ilçesi Yeni Mahalle Bahtiyar Sokakta B.Y.'ye ait iki katlı binanın çatı katında iddiaya göre gözleme yapıldığı sırada yangın çıktı.

Yangına ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol alınırken, yangın sonucu evin çatısı kullanılmaz hale geldi.