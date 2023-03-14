Grekoromen güreş 71 kiloda il birincisi Kütahya Borsa İstanbul Anadolu Lisesi'nden

Kütahya'da düzenlenen Okul Sporları Gençler B Grekoromen Güreş Müsabakaları'nda, Kütahya Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencisi Ahmet Emirhan Dursun 71 kiloda il birincisi oldu.

Okul Müdürü Fazlı Karabulut, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Okulumuz 11. sınıf öğrencisi Ahmet Emirhan Dursun, ilimizde düzenlenen Okul Sporları Gençler B Grekoromen Güreş Müsabakalarında 71 kiloda il birincisi olmuştur. Öğrencimiz 14-16 Nisan 2023 tarihleri arasında Bursa'da düzenlenecek Türkiye Grup Müsabakalarında ilimiz adına yarışmaya hak kazanmıştır. Derece elde etmesi halinde Türkiye Şampiyonasında yarışacaktır. Okulumuz adına öğrencimize, ailesine ve antrenörü İbrahim Keser'e teşekkür ediyor, öğrencimize minderde üstün başarılar diliyoruz" dedi.