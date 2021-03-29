İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Grup yolunu inceledi

Vali Ali Çelik, Tavşanlı ilçesine bağlı İshakçılar köyünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


Köy muhtarı Mustafa Ayaz ve vatandaşlarla görüşen Vali Ali Çelik, talepleri dinledi.


Tavşanlı Şenlik- Eğriöz Grup Yolu'na bağlanan toprak yolda incelemelerde bulunan Vali Ali Çelik, yola malzeme dökülerek çamur sorununun giderileceğini söyledi.


İnşaatı yarım kalan köy konağı ve muhtarlık hizmet binasını da yerinde gören Vali Çelik, imkanlar dahilinde destek olunacağını ifade etti.


Vali Ali Çelik'e İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak eşlik etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.