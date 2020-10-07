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GSF öğrencisinden anlamlı başarı

Kütahya Belediyesi’nin ’Sokak Hayvanları ve Evcil Hayvanlar’ konulu fotoğraf yarışmasında Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Gizem Barış, üçüncülüğe layık görüldü.

Kütahya Belediyesi'nin 'Sokak Hayvanları ve Evcil Hayvanlar' konulu fotoğraf yarışmasında Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Gizem Barış, üçüncülüğe layık görüldü.


Kütahya Belediyesinin 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında düzenlediği Sokak Hayvanları ve Evcil Hayvanlar konulu fotoğraf yarışmasında Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 3. sınıf öğrencisi Gizem Barış, “Han” isimli fotoğrafı ile üçüncü oldu.


4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü çerçevesinde, Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Sokak Hayvanları ve Evcil Hayvanlar' fotoğraf yarışmasında 393 fotoğraf arasından Erhan Başyiğit birinciliğe, Halim Cengiz ikinciliğe, Gizem Barış ise üçüncülüğe layık görüldü. Aynı yarışmada teşvik ödülünün sahibi ise Ufuk Beyoğlu oldu.


Birincinin plaket ve 150 kilo kuru mama, ikincinin plaket ve 90 kilo kuru mama, üçüncünün plaket ve 60 kilo kuru mama ile teşvik ödülünün sahibinin plaket ve 30 kilo kuru mama kazandığı yarışmanın ödül töreni, Covid-19 salgın tedbirleri sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.


Aldığı ödülden ve fakülte başarılarına sunduğu katkıdan dolayı Gizem Barış'ı tebrik eden Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, ayrıca elde edilen başarıda katkısı olan ve öğrencilerini teşvik eden öğretim elemanlarını da kutlayıp, başarılarının devamını diledi.

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