İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gündüz Çocuk Bakımevi'nde C vitamini partisi

Daha sağlıklı beslenme ve yaşam önemine vurgu yapmak için Kütahya Belediyesine bağlı Gündüz Çocuk Bakımevi’nde C vitamini partisi düzenlendi.

Daha sağlıklı beslenme ve yaşam önemine vurgu yapmak için Kütahya Belediyesine bağlı Gündüz Çocuk Bakımevi'nde C vitamini partisi düzenlendi.


Sağlıklı yaşam ve beslenmenin önemine vurgu yapmak, çocuklarımızı bu konuda eğitmek amacıyla Kütahya Belediyesi'ne bağlı Gündüz Çocuk Bakımevi'nde C vitamini partisi yapıldı.


Çocuklar C vitamini partisinde meyve suyu yaptılar. Eğlenceli ve öğretici zaman geçiren çocuklar, etkinlikten memnun kaldılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.