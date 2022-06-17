Gündüz Çocuk Bakımevi'nde mezuniyet coşkusu

Türkiye'de ilk ve örnek olan Kütahya Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevi, mezuniyet töreni Kütahya Belediye Binası Konferans Salonu'nda yapıldı. Törene katılan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Türkiye'de buna benzer bir çocuk bakımevinin olmadığını ifade ederek, mezun olan öğrencilere başarılar diledi.

Bakanlık onaylı olarak Prof. Dr. Alim Işık'ın göreve gelmesi ile birlikte faaliyete başlayan Kütahya Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevi mezuniyet töreni belediye binasında gerçekleşti. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren gündüz çocuk bakımevi mezuniyet töreninde konuşan Başkan Işık, “Mezuniyet törenimizin hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen arkadaşlarımızı canı gönülden kutluyorum. Türkiye'de buna benzer bir gündüz bakımevi yok. Belediyenin bakanlık onaylı ilk gündüz bakımevidir. Diğer belediyelerimize inşallah örnek olacak. Bu bölgenin en lüks ve en donanımlı gündüz bakımevinde çocuklarımızı geleceğe hazırlamanın onuru ve mutluluğu içerisindeyiz. Bizim sizlere sözümüz vardı. Evlatlarımız bize emanet. Öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz kendi çocukları ve torunları gibi çocuklarımızın üzerine titriyorlar. Yapılan faaliyetlerden memnunuz” dedi.

Başkan Işık'ın konuşmasının ardından öğrenciler sahneye çıkarak, Başkan Işık, aileleri ve öğretmenleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler. Minik öğrenciler daha sonra keplerini havaya fırlatarak mezuniyetlerini kutladılar.